L’arte di superare le diversità dei ragazzi | la lezione in piscina degli studenti del Liceo Manzù

Ogni mercoledì mattina, nell’atrio del Liceo G.P. Manzù di Bergamo, si svolge un corso dedicato a studenti di diversa provenienza. Da gennaio ad aprile, i ragazzi partecipano a un’attività in piscina, che mira a rafforzare il rapporto tra loro e a superare le eventuali differenze. L’evento attira l’attenzione di insegnanti e studenti, creando un momento di condivisione e di crescita personale.

Bergamo. Ogni mercoledì mattina nell’atrio del Liceo G.P. Manzù di Bergamo, c’è gran fermento perché da gennaio ad aprile si sta svolgendo un corso che coinvolge ragazzi molto speciali. L’idea è nata dal professor Marco Baldi, docente di scienze motorie, specializzato su sostegno, istruttore di nuoto, e dalla dottoressa Silvana Dessì, psicologa psicoterapeuta, che hanno intuito e condiviso alcuni aspetti fondamentali riguardanti le necessità degli alunni del Liceo. L’attività si svolge alla piscina del tennis club di via Baioni di Bergamo che ci ospita: alle 8.00 puntuali il primo gruppo si ritrova alla sede del Liceo di via Tasso e insieme...🔗 Leggi su Bergamonews.it

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