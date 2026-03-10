Arte e memoria nel murales degli studenti del Liceo Canova inaugurato a Villagrappa

Un murales realizzato dagli studenti del Liceo Canova è stato inaugurato a Villagrappa, portando un intervento artistico nel quartiere. L’opera rappresenta una collaborazione tra scuola, territorio e comunità locale, contribuendo a decorare e arricchire il quartiere con un intervento colorato e significativo. La cerimonia di apertura ha visto la partecipazione di diverse persone della zona.

E' stato inaugurato sabato un murales realizzato a Villagrappa dai ragazzi della 5°A del liceo artistico e musicale Canova di Forlì Un segno concreto di collaborazione tra scuola, territorio e comunità locale, capace di arricchire il quartiere con colore, significato e nuove forme di bellezza. E' stato inaugurato sabato un murales realizzato a Villagrappa dai ragazzi della 5°A del liceo artistico e musicale Canova di Forlì. L'azienda di Forlì è nata 50 anni fa dalla passione per la torrefazione e per le specialità da aperitivo con frutta secca e affini. A partire da materie prime provenienti da tutto il mondo a Villagrappa vengono tuttora realizzati prodotti riconoscibili per qualità, gusto e artigianalità mantenendo sempre salde le radici e l'identità ormai da tre generazioni.

Vetrine vuote rigenerate dall’arte degli studenti. I ragazzi del ’Canova’ trasformano gli spazi sfittiVetrine vuote da tempo che tornano a parlare e lo fanno con il linguaggio dell’arte, riempiendosi di forme, idee e progettualità.

Dall’Abruzzo all’Australia: gli studenti del Liceo “G. Vico” custodi della memoria e ambasciatori di futuroLa classe 5G presenta il volume “Tra terra d’Abruzzo e cieli australiani”: un ponte di storie, identità e radici che unisce Sulmona a Melbourne...

