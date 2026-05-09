In Italia, solo il 10,9% delle persone con disabilità intellettive riesce a trovare un impiego. Nonostante le leggi e le iniziative, l’occupazione per questa categoria rimane limitata. La maggior parte di loro fatica a entrare nel mondo del lavoro, anche a causa di barriere strutturali e di un sistema poco adattato alle loro esigenze. La situazione evidenzia ancora molte difficoltà nel garantire un’inclusione reale.

Roma, 9 maggio 2026 – Il lavoro resta ancora una promessa incompiuta per molte persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo. Non per mancanza di competenze, né solo per il peso di stereotipi e barriere culturali, ma per la debolezza dei servizi che dovrebbero accompagnare l’incontro tra domanda e offerta. È il dato più netto che emerge dall’indagine realizzata da Fondazione Studi Consulenti del Lavoro e Anffas Nazionale, condotta su quasi 500 famiglie e che sarà presentata al Festival del Lavoro 2026, a Roma dal 21 al 23 maggio. Il numero chiave è molto basso: appena il 10,9% delle persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo riesce a trovare lavoro attraverso i canali pubblici.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Disabilità intellettive e lavoro, l’inclusione è marginale: solo il 10,9% trova impiego

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