Inclusione e dialogo a Palazzo Alvaro un confronto internazionale sulle politiche urbane

A Palazzo Alvaro si svolge la seconda giornata del Seminario Residenziale Internazionale delle Città Metropolitane, un evento dedicato alle politiche urbane transatlantiche. Alla manifestazione partecipano amministratori ed esperti provenienti da Europa, Stati Uniti e Canada, riuniti per confrontarsi su temi legati all’inclusione e al dialogo tra città di diverse nazionalità. L’incontro si concentra su strategie e pratiche adottate nei diversi contesti per promuovere l’integrazione urbana.

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Prosegue a Palazzo Alvaro la seconda giornata del Seminario Residenziale Internazionale delle Città Metropolitane per l’inclusione, dedicato alle “Politiche urbane transatlantiche”, che sta riunendo a Reggio Calabria amministratori ed esperti provenienti da Europa, Stati Uniti e Canada.Dopo.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Politiche sociali e welfare: a Cesena un tavolo di confronto sulle prospettive futureCostruire un modello di sviluppo sociale in grado di mettere al centro le persone, valorizzare le comunità e rendere il territorio sempre più... Crisi in Medio Oriente, Ricciardi sulle politiche del governo: “Il dialogo con le opposizioni? Una messa in scena”Roma, 13 marzo 2026 – Onorevole Riccardo Ricciardi, capogruppo a Montecitorio del Movimento 5 stelle, qual è il vostro giudizio sulle comunicazioni e... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Al via il Seminario Residenziale Internazionale delle Città Metropolitane per l’Inclusione; Confronto a Palazzo Alvaro: i candidati sindaco discutono sui temi chiave per il futuro della città; Confronto tra i sindaci a palazzo Alvaro, Battaglia: Abbiamo un bilancio trasparente che sta consentendo di cicatrizzare le ferite del passato; TG NEWS DEL 30 APRILE 2025. Reggio Calabria ospita il Seminario internazionale delle Città Metropolitane per l’Inclusione: oggi al via l’eventoSi è aperto questa mattina a Palazzo Alvaro, sede della Città Metropolitana di Reggio Calabria, il Seminario Residenziale Internazionale delle Città Metropolitane per l’Inclusione, dal titolo Politic ... strettoweb.com Siglata a Palazzo Alvaro la convenzione per il Museo e Parco archeologico - facebook.com facebook