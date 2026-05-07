Palazzo Corrado Alvaro cerimonia presentazione nuovi Maestri del Lavoro 2026
Venerdì 8 maggio alle ore 10 si svolgerà presso il Salone Perri di Palazzo Corrado Alvaro, sede della Città Metropolitana di Reggio Calabria, la cerimonia di presentazione dei nuovi Maestri del Lavoro insigniti della Stella al Merito per il 2026. Durante l’evento saranno annunciati i nomi dei professionisti riconosciuti con questa onorificenza, che si svolgerà nella sede ufficiale dell’amministrazione metropolitana.
Venerdì 8 maggio, alle ore 10, presso il Salone Perri di Palazzo Corrado Alvaro, sede della Città Metropolitana di Reggio Calabria, si terrà la cerimonia di presentazione dei nuovi Maestri del Lavoro insigniti della Stella al Merito per l’anno 2026.L’iniziativa, promossa dal Consolato.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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