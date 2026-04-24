Ospedale Ruggi di Salerno | 48 candidati dovranno fare i colloqui per la nuova direzione generale

A Salerno, 48 candidati sono stati convocati per sostenere i colloqui destinati alla nomina della nuova direzione generale dell’ospedale Ruggi. La procedura di selezione, unica nel panorama sanitario regionale, si svolge attraverso un percorso nazionale che coinvolge una commissione e una rosa di nomi, con la decisione finale affidata al presidente. La procedura rappresenta una novità rispetto ai consueti metodi di scelta adottati in passato.

È una novità per la sanità campana: la selezione segue una procedura nazionale con commissione e rosa di nomi, e la scelta finale spetta al presidente Fico.🔗 Leggi su Fanpage.it

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