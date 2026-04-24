Ruggi 44 candidati in corsa per la direzione generale | spuntano nomi di spicco

Sono stati annunciati i nomi dei 44 candidati che partecipano alla selezione per la posizione di direttore generale dell’Azienda ospedaliera universitaria “Ruggi” di Salerno. L’elenco ufficiale comprende persone che aspirano a ricoprire questa carica, con alcuni nomi di rilievo tra i partecipanti. La candidatura di questa vasta rosa di candidati rappresenta il passaggio successivo nel processo di selezione.

È stato ufficializzato l’elenco dei candidati ammessi alla selezione per il ruolo di direttore generale dell’Azienda ospedaliera universitaria “Ruggi” di Salerno. Si tratta di 44 professionisti che prenderanno parte ai colloqui individuali fissati per il 4 e il 5 maggio presso il Centro.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Notizie correlate

Ospedale Ruggi di Salerno: 48 candidati dovranno fare i colloqui per la nuova direzione generaleÈ una novità per la sanità campana: la selezione segue una procedura nazionale con commissione e rosa di nomi, e la scelta finale spetta al...

Ospedale Ruggi di Salerno, una commissione di quattro esperti deciderà i candidati alla direzione generaleCon decreto firmato dal presidente della Regione Campania Roberto Fico nominata la commissione di esperti incaricata di valutare le candidature.

Tutti gli aggiornamenti

Argomenti più discussi: La Regione accelera sulla scelta del nuovo direttore all'AOU Ruggi a Salerno. Il punto con Tommaso Siani (La Città); Ruggi, al via i colloqui per il nuovo dg: tra i 44 candidati anche Polimeni, Cantone e Russo -.

Ruggi, al via i colloqui per il nuovo dg: tra i 44 candidati anche Polimeni, Cantone e RussoStampaE’ stato pubblicato l’elenco dei candidati che concorrono all’incarico di direttore generale dell’Azienda ospedaliera universitaria Ruggi di Salerno. Sono 44 – come riporta, anche in apertura de ... salernonotizie.it

Selezione al via per la direzione del Ruggi d’AragonaPubblicata la lista dei 44 candidati per la direzione generale del Ruggi di Salerno. Colloqui a Napoli il 4 e 5 maggio: tra i nomi spiccano Russo, Cantone e Polimeni ... infocilento.it

Terremoto al Ruggi: cacciati dal Pronto Soccorso i "furbetti" dei video social >> - facebook.com facebook