Diretta gol Serie A LIVE | Lazio Inter 0-3

Da calcionews24.com 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella partita valida per la 36ª giornata di Serie A, l’Inter ha battuto la Lazio con il punteggio di 3-0. La cronaca si è concentrata sui momenti salienti del match, con aggiornamenti in tempo reale, e sono stati forniti il tabellino e la moviola. La sfida si è svolta con le due squadre in campo per ottenere punti importanti in questa fase finale del campionato.

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