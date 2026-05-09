Nella partita valida per la 36ª giornata di Serie A, l’Inter ha battuto la Lazio con il punteggio di 3-0. La cronaca si è concentrata sui momenti salienti del match, con aggiornamenti in tempo reale, e sono stati forniti il tabellino e la moviola. La sfida si è svolta con le due squadre in campo per ottenere punti importanti in questa fase finale del campionato.

Giuntoli riparte dall’Atalanta: perché puntare su di lui e quali sono stati i suoi migliori colpi di mercato in carriera Calciomercato Como: SOS giocatori italiani, due grande obiettivi in estate per rinforzare l’ossatura nostrana. Chi sono Calciomercato Fiorentina: perché Kean potrebbe davvero partire in estate. C’è un nodo legato al suo futuro Cagliari, Pisacane dopo la sconfitta contro l’Udinese: «Quando fai 23 tiri verso la porta avversaria e non segni due sono le cose: o è una giornata no o abbiamo sbagliato qualcosa!» Udinese, Runjaic dopo la vittoria con il Cagliari: «Felice dei 50 punti. Il mio futuro? Ho un altro anno di contratto, sto bene a Udine» Lazio, Sarri nel pre-partita dell’Inter: «Bisogna andare in campo e menare la partita.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Diretta gol Serie A LIVE: Lazio Inter 0-3

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