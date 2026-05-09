Diretta gol Serie A LIVE | in campo Lazio Inter

Oggi si giocano le partite della 36ª giornata di Serie A, con Lazio e Inter in campo. La cronaca e i risultati vengono aggiornati in tempo reale, includendo sintesi, tabellino, moviola e dettagli delle partite. Le sfide sono tra le più importanti di questa fase del campionato, con molte azioni da seguire passo dopo passo. La giornata si svolge con partite che attirano l'attenzione di tifosi e appassionati.

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Match Thread: Lazio vs Inter | Serie A | 09 May 16:00 UTC reddit