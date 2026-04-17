Nella 33esima giornata di Serie A, l’Inter ha battuto il Cagliari con un risultato di 3-0. I gol sono stati segnati da Thuram, Barella e Zielinski. La partita è stata seguita in diretta, con aggiornamenti su gol, moviola e cronaca live. Sono state disputate altre sfide di giornata, con risultati e dettagli disponibili attraverso le piattaforme dedicate.

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© Calcionews24.com - Diretta gol Serie A LIVE: Inter Cagliari 3-0! Gol di Thuram, Barella e Zielinski

COMO-INTER 3-4: UNA PARTITA FOLLE!! || Highlights e analisi

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