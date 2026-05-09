Diplomazia e disgelo tra Barolo Nutella e le origini di Casale

Da ilgiornale.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli archivi della diocesi di Casale Monferrato hanno portato alla luce un collegamento tra Barolo, Nutella e le origini di Casale, risalente al 1787. Tra le carte emerge il nome di Catharina De Gioani, antenata piemontese di Marco Rubio, morta a 25 anni. Questa scoperta si inserisce in un quadro di riavvicinamento tra diverse realtà storiche e culturali della regione.

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Sono risaliti fino al 1787, nell'albero genealogico di Marco Rubio ed eccola emergere dagli archivi della diocesi di Casale Monferrato l'antenata piemontese, Catharina De Gioani, morta a 25 anni. Il segretario di Stato americano è visibilmente commosso quando alla Farnesina il ministro degli Esteri Antonio Tajani gli consegna i documenti della parte italiana della sua storia familiare, insieme al presidente del Piemonte Alberto Cirio che ricorda come "in questa regione è nata la storia d'Italia" e al sindaco della cittadina dell'ava, Emanuele Capra. Ambedue lo invitano a venire in Piemonte, dicono che a Casale lo aspetta la cittadinanza onoraria.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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