A Napoli, la nuova edizione limitata di Nutella® Buongiorno è arrivata tra le città protagoniste di questa iniziativa per il 2026. La scelta di questa città si inserisce in un progetto che coinvolge anche altre grandi metropoli italiane come Torino, Milano, Venezia e Roma. La serie di vasetti limited edition sarà disponibile in diverse città italiane, con un’edizione speciale dedicata a ciascuna di esse.

Napoli, insieme a Torino, Milano, Venezia, Bologna, Firenze, Perugia, Roma, Bari e Palermo, è quindi protagonista di una serie di vasetti limited edition 2026 realizzata da Nutella®. , la limited edition 2026 realizzata da Nutella® in collaborazione con ENIT S.p.A., dedicata a 10 città d’arte italiane. Un progetto che si inserisce in un percorso pluriennale giunto alla sua quarta edizione e costruito progressivamente attorno alla valorizzazione del territorio italiano. Partner istituzionale dell’operazione è ENIT, che ha contribuito in modo determinante allo sviluppo... 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Napoli è tra le protagoniste della nuova edizione di “Nutella® Buongiorno”

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Perugia tra i barattoli di Nutella Buongiorno: protagonista della limited edition

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