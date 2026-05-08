A Roma si sono registrati segnali di dialogo tra l’amministrazione italiana e rappresentanti americani, dopo settimane di tensioni legate alle dichiarazioni di un ex presidente degli Stati Uniti nei confronti della premier italiana. Nonostante i tentativi di avvicinamento, permangono divergenze tra le parti su alcune questioni politiche e diplomatiche. Le incontri si sono svolte in un clima di maggiore apertura, anche se non sono stati raggiunti accordi definitivi.

Prove di disgelo a Roma tra l’amministrazione americana e il governo guidato da Giorgia Meloni, dopo le tensioni legate ai recenti attacchi di Donald Trump alla premier italiana. L’incontro tra il segretario di Stato Usa Marco Rubio e la presidente del Consiglio si è svolto in un clima cordiale, ma senza segnare svolte sui principali dossier. Un confronto tra alleati «Ottimo incontro con la premier italiana Meloni a Roma per rafforzare la duratura partnership strategica Usa-Italia», ha scritto Rubio su X. I resoconti ufficiali parlano di un dialogo focalizzato sulle principali crisi internazionali, dal Medio Oriente all’Ucraina, e sull’importanza della collaborazione transatlantica.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Usa-Italia, prove di disgelo tra Meloni e Rubio ma restano le divergenze

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