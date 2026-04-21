La operano e dimenticano la garza nell'addome | Asp di Siracusa condannata a risarcire la paziente
Nel 2020, una donna si è sottoposta a un intervento chirurgico presso l’ospedale Umberto I di Siracusa. Dopo diversi mesi di dolori persistenti, ha scoperto di avere una garza chirurgica dimenticata all’interno del suo addome. In seguito a questa vicenda, l’Azienda sanitaria provinciale di Siracusa è stata condannata a risarcire la paziente per i danni subiti.
Una donna operata nel 2020 all’ospedale Umberto I di Siracusa ha scoperto, dopo mesi di dolori, una garza chirurgica dimenticata nell’addome. Nonostante la rimozione, sono comunque emersi problemi nel tempo. Il Tribunale ha condannato l’Asp locale a risarcirla per i danni subiti.🔗 Leggi su Fanpage.it
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