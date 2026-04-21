La operano e dimenticano la garza nell'addome | Asp di Siracusa condannata a risarcire la paziente

Nel 2020, una donna si è sottoposta a un intervento chirurgico presso l’ospedale Umberto I di Siracusa. Dopo diversi mesi di dolori persistenti, ha scoperto di avere una garza chirurgica dimenticata all’interno del suo addome. In seguito a questa vicenda, l’Azienda sanitaria provinciale di Siracusa è stata condannata a risarcire la paziente per i danni subiti.