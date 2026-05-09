Dimentica in stazione una borsa contenente documenti e 6500 euro recuperata e restituita al proprietario dagli agenti

All’interno di un bagaglio abbandonato alla stazione centrale di Ancona, la polizia ferroviaria ha trovato effetti personali, documenti e una busta con 6500 euro in contanti. Gli agenti hanno recuperato il bagaglio e, dopo aver rintracciato il proprietario, lo hanno consegnato di nuovo. Nessuno ha rivendicato immediatamente gli oggetti e i soldi, che sono stati restituiti al legittimo proprietario.

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