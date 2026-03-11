Trova 2mila euro in una borsa in stazione e li restituisce

Una persona ha trovato una borsa abbandonata in stazione e, senza pensarci due volte, l'ha consegnata alla Polizia Ferroviaria. All’interno della borsa c’erano circa 2.000 euro. La decisione di restituire il contenuto è stata presa immediatamente, senza tentennamenti. La Polizia ha preso in custodia la borsa e sta cercando di risalire al proprietario.

L'episodio il 9 marzo allo scalo ferroviario di Padova. Protagonista del nobile gesto un 25enne Cesare Brunello residente a Castelfranco (Venezia), operante a Milano. Alla polizia ferroviaria è spettato il compito di restituirli ad un turista ugandese Ha trovato a terra una borsa e non ha esitato a consegnarla alla Polizia Ferroviaria. All'interno circa 2mila euro. Il nobile gesto ha un nome ed un cognome, Cesare Brunello 25 anni di Castelfranco Veneto. Si tratta di un professionista originario della Marca che lavora a Milano. Per comodità è solito venire a Padova in auto, lascia il mezzo in stazione e in treno raggiunge il capoluogo lombardo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

