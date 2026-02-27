Sorpreso a rubare in un' auto sorpreso dal proprietario e arrestato dagli agenti

Mercoledì sera, un uomo di 34 anni è stato fermato mentre cercava di rubare in un'auto parcheggiata in via Aldo Ettore Kessler, a Verona. È stato sorpreso dal proprietario, che ha subito chiamato le forze dell'ordine. Gli agenti sono intervenuti rapidamente e hanno condotto l'uomo in stato di fermo. La vicenda si è conclusa con il suo arresto sul posto.

La serata di mercoledì 25 febbraio si è conclusa con l'arresto di un uomo di trentaquattro anni, originario del Marocco, sorpreso mentre tentava di mettere a segno un furto all'interno di un'autovettura parcheggiata in via Aldo Ettore Kessler, a Verona.L'area, un parcheggio pubblico solitamente.