Durante un'intervista, un artista ha commentato il rapporto con una figura femminile, affermando che i loro sentimenti sono stati in parte insensibilizzati e che questa persona gli ha dato molta fiducia. La conversazione si è svolta a Milano il 9 maggio 2026, e tra i temi discussi, ha scherzato sulla differenza tra il De e il Di, associandoli a un cognome che ricorda un conduttore.

Milano, 9 maggio 2026 – Cosa vuoi che sia un De o un Di. Con quel cognome (quasi) da conduttore del Festival di Sanremo che si ritrova, Antonio Di Martino, in arte Dimartino, sale l unedì sul palco dei Filodrammatici per presentare voce e chitarra l’ album meno formato-Ariston della sua discografia. Dieci canzoni intrise di nostalgia e leggenda che gorgogliano dentro come le acque del fiume a cui sono consacrate. “L’improbabile piena dell’Oreto”, infatti, è l’omaggio alla sua Palermo e ai ricordi virati tenerezza di una gioventù passata a specchiare iattese e sogni in quel fluire senza fine. Stefano, perché una piena dell’Oreto è “improbabile”? “Perché si tratta di un corso d’acqua in certi tratti quasi secco e mi piaceva giocare sull’ironia della cosa.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Dimartino come fiume in piena: “I nostri sentimenti anestetizzati Ornella? Ci ha dato tanta fiducia”

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Ciao Ornella Tutta la Storia di Ornella Vanoni in 22 Minuti

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Comunque l’album di Dimartino è micidiale [affectionate] x.com