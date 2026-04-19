Dopo la partita tra Verona e Milan, Rabiot ha parlato ai microfoni di Dazn, commentando la prestazione della squadra e la situazione legata all’allenatore. Ha sottolineato l’importanza di mantenere l’unità nel gruppo, senza entrare nel dettaglio delle decisioni future riguardo al tecnico. Rabiot ha anche detto che l’allenatore ha dato loro forza e fiducia, senza fare riferimenti specifici alle eventuali dimissioni o cambiamenti.

di Francesco Spagnolo Rabiot ai microfoni di Dazn nel post partita di Verona Milan si è soffermato sulla prestazione dei rossoneri e ha parlato anche di Allegri. Rabiot nel post partita di Verona Milan ha parlato ai microfoni di Dazn analizzando nei dettagli la prestazione dei rossoneri. OBIETTIVO CHAMPIONS – « No, l’abbiamo messo alle spalle. Siamo giocatori, conosciamo bene il calcio. Quell’obiettivo è andato, ora dobbiamo essere concentrati sulla Champions. Possono capitare delle difficoltà e un avere un po’ di stanchezza. Dobbiamo rimanere uniti come stasera, anche se non abbiamo giocato bene lo spirito era quello e ci ha portato i tre punti.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Rabiot sull’obiettivo Champions: «Dobbiamo rimanere uniti. Allegri via? Non so cosa farà, ma ci ha dato forza e fiducia»

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