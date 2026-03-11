Stefano Borghi ha commentato la vittoria del Milan nel derby contro l'Inter, sottolineando che il club rosso nero spesso risponde con determinazione anche quando le proposte non sono numerose. Ha anche espresso il suo desiderio che Modric rimanga in squadra. Borghi ha poi parlato di Allegri, ma senza entrare nel dettaglio di eventuali sviluppi futuri.

Nell'ultimo video pubblicato sul proprio canale YouTube, Stefano Borghi ha analizzato la vittoria del Milan nel derby contro l'Inter. Il telecronista e giornalista sportivo ha parlato dei punti di forza del Diavolo, dell'impatto di Massimiliano Allegri e della classe infinita di Luka Modric. Di seguito, un estratto delle sue parole. Sul Milan: "Il Milan ci proverà, supera dei limiti che per me rimangono visibili fin dall'inizio della stagione. È un progetto molto chiaro e i meriti di Allegri sono tanti. È una squadra che punta proprio sulla mentalità, sull'unità, sulla capacità di aspettare la partita perché poi il discorso può essere sempre il solito, non ha tanta proposta ma ha sempre tanta risposta. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Borghi: “Il Milan non ha tanta proposta ma ha sempre tanta risposta. Dio salvi Modric. Su Allegri …”

Articoli correlati

Il ct del Canada Marsch: “Nkunku meno goleador di David ma ha tanta qualità. Contento della fiducia del Milan”Nelle ultime settimane si sono sbloccati due grandi attaccanti che hanno trovato difficoltà nei primi mesi in Italia.

Leggi anche: Pisa-Milan 1-2 | Sempre la stessa storia: tanta generosità, ma vincono gli avversari

Approfondimenti e contenuti su Borghi Il Milan non ha tanta proposta...

Temi più discussi: Borghi: Derby? Dopo aver sentito le parole di Leao a Cremona ho capito che…; Borghi evidenzia: Il Milan lascia andare i primi tempi, strategia che rallenta la crescita; L'analisi di Borghi: Derby? La vittoria milanista certificherebbe la partecipazione alla prossima...; La Provincia tradita: come il centrosinistra ha perso Cosenza nei borghi che credeva suoi.

Borghi e i problemi offensivi: Il Milan ha fatto la partita, tante occasioni non concretizzateNel suo canale YouTube, Stefano Borghi ha commentato così Milan-Parma: Il Milan arrivava alla partita con 24 giornate consecutive senza sconfitte, 19 gare consecutive andando in ... milannews.it

Borghi sicuro: Il Milan ha limiti che però supera. Allegri ha tanti meriti, ha dato carattere e mentalitàNel suo canale YouTube, Stefano Borghi ha parlato così del derby di Milano. Queste le sue parole: Il Milan ci proverà, il Milan supera dei limiti che per me rimangono visibili fin dall'inizio della s ... msn.com

STRAORDINARI BORGHI D'ITALIA. PITIGLIANO-GROSSETO. x.com

A Borghi, tanta partecipazione, tanto entusiasmo. Il 22 e 23 marzo io voto convintamente #Sì. E tu - facebook.com facebook