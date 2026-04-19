Diletta Leotta sommersa dalle critiche per le foto col pancione | Ha stufato

Diletta Leotta ha ricevuto numerose critiche dopo aver condiviso alcune foto in cui mostra il pancione. I commenti sui social si sono moltiplicati, con utenti che hanno scritto frasi come

"Ha stufato", "Non sei l'unica donna incinta", "Basta mostrare il pancione ovunque", "Siamo allo sfinimento". Sono solo alcune delle numerosissime critiche ricevute da Diletta Leotta dopo aver pubblicato un carosello di immagini col pancione su Instagram.Tutta colpa di una serie di scatti in.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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