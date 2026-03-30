Diletta Leotta, nota conduttrice televisiva, è in attesa del suo secondo figlio e riprende la conduzione del podcast e vodcast intitolato Mamma Dilettante, prodotto da Dopcast. La trasmissione, giunta alla quinta stagione, affronta temi legati alle donne e alla genitorialità. Le puntate sono disponibili online, ma non sono state ancora comunicate le date di uscita delle nuove puntate e gli ospiti previsti.

Diletta Leotta, in dolce attesa del suo secondo figlio, torna con Mamma Dilettante, il podcast e vodcast prodotto da Dopcast, diventato un punto di riferimento in tema di donne e genitorialità, giunto alla quinta stagione. Insieme ai suoi ospiti, la conduttrice è pronta a smontare i luoghi comuni per portare in scena le piccole verità quotidiane, con complicità e leggerezza. Mamma Dilettante 5, le puntate del podcast. In procinto di diventare mamma per la seconda volta, Diletta Leotta torna a confrontarsi sui luoghi comuni della maternità prendendo tutto con ironia: è online la prima delle sei puntate della quinta stagione di Mamma Dilettante, il podcast e vodcast disponibile sulle principali piattaforme di streaming e sul canale YouTube ufficiale. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Diletta Leotta, Mamma Dilettante 5: ospiti e quando escono le puntate

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