Diletta Leotta, conduttrice siciliana, è in attesa del suo secondo figlio, un maschietto, con il marito Loris Karius. La gravidanza è arrivata alle ultime settimane, mentre lei si prepara al parto. Nel frattempo, i due sono al centro di un confronto riguardo al nome del bambino, che ha attirato l’attenzione dei media. La donna sta gestendo anche diversi impegni professionali in questo periodo intenso.

Gravidanza agli sgoccioli per Diletta Leotta, in attesa di un maschietto dal marito Loris Karius. Una primavera intensa per la conduttrice siciliana, tra il parto imminente e i numerosi impegni di lavoro. Ma con il calciatore tedesco i battibecchi si sprecano sul nome del nascituro, che farà compagnia alla piccola Aria nata nel 2023. Il nome del secondo figlio divide Diletta Leotta e il marito Loris Karius. Diletta Leotta ha parlato dell’arrivo del suo secondogenito, previsto per la fine di maggio, svelando anche un curioso retroscena che riguarda il nome del bebè. Tra preparativi, emozioni e una quotidianità da reinventare, la 34enne e Loris Karius si trovano davanti a una piccola ma significativa “battaglia domestica”: scegliere come chiamare il loro secondo figlio.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Diletta Leotta e Loris Karius, è scontro sul nome del secondo figlio

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