Diletta Leotta ha dichiarato di essere ancora in parità con Loris Karius sulla scelta del nome del loro secondo figlio. La conduttrice ha affermato di non voler rinunciare ai nomi che preferisce, mentre il calciatore mantiene le sue preferenze. La discussione sulla denominazione del secondo figlio prosegue senza una decisione definitiva. La questione ha attirato l'attenzione dei media, con entrambi i genitori che mantengono le proprie posizioni.

"È ancora un testa a testa tra me e Loris, io non mollo i miei preferiti e lui i suoi" ha detto Diletta Leotta riguardo la scelta del nome del secondo figlio Diletta Leotta e Loris Karius sono in guerra per il nome del lorosecondogenito.Il bebè nascerà tra pochi mesi ma ancora non è stata trovata una quadra su come si chiamerà. Dunque la giornalista di Dazn si è detta molto impegnata nelle ultime settimane oltre che sul fronte lavorativo per la preparazione dei Mondiali, anche in casa con il marito per il nome del figlio in arrivo. Diletta Leottasi è esposta in una lunga intervista con laGazzetta dello Sport. La ragazza ha rivelato essere una primavera-estate intensa “con l’arrivo del bambino e i Mondiali”.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Diletta Leotta e Loris Karius: è scontro per il nome del secondo figlio

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