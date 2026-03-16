È morta Annalisa Petrini, figura chiave del team dietro le quinte del Grande Fratello. La notizia ha suscitato dolore tra i concorrenti e tra chi lavorava con lei, tra cui la ex concorrente Cristina Plevani. La perdita ha portato un momento di tristezza tra coloro che avevano condiviso con lei l’esperienza del reality. La scomparsa di Petrini ha lasciato un vuoto nel cast e nello staff del programma.

Lutto al Grande Fratello: è morta Annalisa Petrini. Un silenzio carico di emozione ha attraversato i corridoi di Cinecittà e le redazioni televisive italiane: è morta Annalisa Petrini, storica figura dietro le quinte del Grande Fratello, il reality che da oltre venticinque anni racconta sogni, storie e fragilità davanti alle telecamere. La notizia della sua scomparsa, avvenuta domenica 15 marzo 2026, ha colpito profondamente il mondo della televisione. Petrini era molto più di una professionista: per chi ha lavorato con lei era una presenza costante, quasi familiare, capace di accompagnare e proteggere i concorrenti nel loro percorso dentro la casa più spiata d’Italia. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Morta Annalisa Petrini, l’anima del Grande Fratello dietro le quinte: il dolore di Cristina Plevani e dei gieffini

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