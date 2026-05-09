Un allenatore romeno ha guidato la squadra nerazzurra nella sua prima stagione completa in Serie A, portando un mix di carattere deciso e grande empatia con i giocatori. La sua presenza ha contribuito a dare nuova energia alla squadra, rafforzando il senso di appartenenza tra i membri del gruppo. La sua figura ha ricucito i legami e riportato entusiasmo tra i tifosi e la rosa.

Ma chi è davvero questo Cristian Chivu, predestinato che ballonzola sotto la curva Nord e ha in mano un mega-tricolore con su scritto 21? È un ex campione mancino. Un sopravvissuto alla morte. Un eroe del Triplete. Un innovatore del gioco e un fine psicologo nello spogliatoio. Un carattere ruvido come carta vetrata, ma un generoso, pronto a grandi slanci. Un romeno dal cuore italiano e un cittadino del mondo. Adesso, più che ogni altra cosa, è un campione d’Italia. Si può raccontare con diverse parole chiave, ma in fondo ne bastano dieci. Chi ha rischiato davvero la vita come Chivu sa che non serve poi a nulla: inutile girare la testa, correre e guardare indietro.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dieci parole per capire Chivu: l'imperatore romeno che ha ricucito i cuori infranti dell'Inter

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