DIARIO DI UNA ATTESA Dal Messico al Qatar le gesta dell’Argentina che fece il bis mondiale
Il libro di Niccolò Mello ripercorre le tappe della nazionale argentina, dal Messico al Qatar, concentrandosi sui momenti salienti delle sue vittorie mondiali. Descrive le partite, le sfide e le emozioni vissute dalla squadra durante i due tornei, offrendo un resoconto dettagliato di un percorso che ha portato l’Argentina a conquistare il secondo titolo mondiale. Il racconto si concentra sui fatti e sui risultati delle partite, senza aggiungere interpretazioni o opinioni.
Già il titolo è adattissimo ad un paese sudamericano: "Sull’Argentina non tramonta mai il sole, il libro di Niccolò Mello è qualcosa di più di un racconto sportivo. È un viaggio nell’anima più autentica dell’Argentina, che prende in considerazione il calcio, le migrazioni e storie di vita quotidiana nelle quali si vede in controluce l’ identità di un popolo che ha legami strettissimi con l’Italia. A partire dalla vittoria dell’ Argentina ai Mondiali di calcio del 18 dicembre 2022 – momento simbolico che ha unito milioni di persone nel mondo – il libro costruisce un racconto corale fatto di 36 storie di argentini, molti dei quali emigrati in Italia, che condividono esperienze di vita, lavoro, sacrificio e speranza.🔗 Leggi su Quotidiano.net
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