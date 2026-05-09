Il libro di Niccolò Mello ripercorre le tappe della nazionale argentina, dal Messico al Qatar, concentrandosi sui momenti salienti delle sue vittorie mondiali. Descrive le partite, le sfide e le emozioni vissute dalla squadra durante i due tornei, offrendo un resoconto dettagliato di un percorso che ha portato l’Argentina a conquistare il secondo titolo mondiale. Il racconto si concentra sui fatti e sui risultati delle partite, senza aggiungere interpretazioni o opinioni.

Già il titolo è adattissimo ad un paese sudamericano: "Sull’Argentina non tramonta mai il sole, il libro di Niccolò Mello è qualcosa di più di un racconto sportivo. È un viaggio nell’anima più autentica dell’Argentina, che prende in considerazione il calcio, le migrazioni e storie di vita quotidiana nelle quali si vede in controluce l’ identità di un popolo che ha legami strettissimi con l’Italia. A partire dalla vittoria dell’ Argentina ai Mondiali di calcio del 18 dicembre 2022 – momento simbolico che ha unito milioni di persone nel mondo – il libro costruisce un racconto corale fatto di 36 storie di argentini, molti dei quali emigrati in Italia, che condividono esperienze di vita, lavoro, sacrificio e speranza.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - DIARIO DI UNA ATTESA. Dal Messico al Qatar le gesta dell’Argentina che fece il bis mondiale

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