Poliziotti bloccati in Qatar durante una missione | il rientro dopo giorni di attesa

Due agenti della polizia di frontiera, impegnati in indagini in Qatar, sono rimasti bloccati durante il rientro in Italia. Dopo otto giorni di attesa a Doha, sono finalmente riusciti a partire e tornare all'aeroporto Marconi di Bologna, dove riprenderanno il loro lavoro. La loro missione all’estero ha subito un’interruzione prolungata a causa di circostanze non specificate.

I due poliziotti erano rimasti bloccati in Qatar durante una missione internazionale per il rimpatrio di un cittadino dello Sri Lanka. Il rientro grazie al coordinamento del dipartimento di pubblica Sicurezza Otto giorni per fare rientro da Doha a Bologna e riprendere il loro lavoro all'aeroporto Marconi. È questo il tempo che ci hanno messo due agenti della polizia di frontiera che lavorano sotto le due torri ma erano in Qatar per svolgere delle indagini, ma come tanti altri italiani che al momento della guerra in Iran erano all'estero, hanno faticato a tornare a casa. Il rientro, avvenuto l'8 marzo, è stato possibile grazie a un intenso lavoro di coordinamento tra diverse strutture istituzionali impegnate nella gestione dell'emergenza.