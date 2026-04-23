Da mercoledì 8 a venerdì 10 maggio, l'Istituto Comprensivo di Diano Marina ospiterà il concorso Aromatica, un evento dedicato agli studenti che sfideranno gli chef nelle prove di cucina. Durante le tre giornate, i partecipanti si confronteranno in varie attività legate all’uso delle erbe e delle spezie, con l’obiettivo di mettere alla prova le proprie abilità culinarie. La manifestazione si svolgerà presso la sede dell’istituto.

? Cosa sapere L'Istituto Comprensivo di Diano Marina organizza il concorso Aromatica dall'8 al 10 maggio.. Le ricette vincenti degli studenti entreranno nel menù della Camst dal 14 maggio.. L’Istituto Comprensivo di Diano Marina prepara la tredicesima edizione di Aromatica, l’evento che dal 8 al 10 maggio trasformerà il centro pedonale della città in un palcoscenico di sapori e tradizioni agroalimentari. Tra i vicoli e le piazze del centro, dove l’odore della Riviera Ligure si mescola alla vivacità delle tradizioni locali, gli studenti dell’istituto scolastico stanno lavorando intensamente. Non si tratta solo di una festa, ma di un progetto che unisce didattica ambientale e valorizzazione culinaria, finanziato dal Settore Istruzione del Comune di Diano Marina.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Diano Marina: gli studenti sfidano gli chef nel concorso Aromatica

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