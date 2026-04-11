Stelle pigiama e coraggio | al nido Tantetinte va in scena una serata magica per i più piccoli

Venerdì 17 aprile si svolgerà la quarta edizione di “Notte stellata”, un evento promosso dal nido d’infanzia “Tantetinte – Il nido delle idee”. L’appuntamento sarà dedicato ai bambini più piccoli e prevede una serata con stelle, pigiama e coraggio, offrendo momenti di divertimento e sorprese. La manifestazione si ripete annualmente e coinvolge i bambini e le loro famiglie in un’esperienza notturna speciale.

“Notte stellata”, l’appuntamento promosso dal nido d’infanzia “Tantetinte – Il nido delle idee” torna con tante novità e sorprese per venerdì 17 aprile, con la quarta edizione.L’iniziativa, ormai attesa da bambini e famiglie, trasformerà una semplice serata in un'esperienza educativa profonda e. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Uno spazio per ascoltare e confrontarsi: al nido "Tantetinte"nasce lo sportello di mediazione familiareA partire dal mese di aprile, presso il nido d’infanzia “Tantetinte – Il Nido delle Idee”, gestito da Polis società cooperativa sociale, sarà... Teatro dei Piccoli, storie di coraggio e determinazione negli spettacoli-concerto in scenaSul palco del Teatro dei Piccoli due spettacoli-concerto per tutta la famiglia: “Uno Gnomo chiamato Cucuzzolo” di Ruotalibera Teatro e “I brutti...