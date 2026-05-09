Di Maio entra nell’European Council on Foreign Relations | Onorato opportunità presigiosa
Luigi Di Maio, attuale Rappresentante Speciale dell’Unione Europea per il Golfo, ha annunciato di unirsi al consiglio dell’European Council on Foreign Relations (ECFR), un noto think tank europeo dedicato alla politica estera e alle relazioni internazionali. La nomina è stata definita dall’ex ministro come un’opportunità “prestigiosa”. La notizia è stata diffusa attraverso un comunicato ufficiale dell’ECFR, che ha accolto con favore l’ingresso del nuovo membro.
(Adnkronos) – Il Rappresentante Speciale dell’Unione Europea per il Golfo, Luigi Di Maio, entrerà a far parte del Council dell’European Council on Foreign Relations (ECFR), uno dei principali think tank europei nel campo della politica estera e delle relazioni internazionali. Di Maio ha reso noto di aver accettato l’invito dei Copresidenti dell’ECFR Carl Bildt,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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