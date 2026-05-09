Di Maio entra nell’European Council on Foreign Relations | Onorato opportunità presigiosa

Luigi Di Maio, attuale Rappresentante Speciale dell’Unione Europea per il Golfo, ha annunciato di unirsi al consiglio dell’European Council on Foreign Relations (ECFR), un noto think tank europeo dedicato alla politica estera e alle relazioni internazionali. La nomina è stata definita dall’ex ministro come un’opportunità “prestigiosa”. La notizia è stata diffusa attraverso un comunicato ufficiale dell’ECFR, che ha accolto con favore l’ingresso del nuovo membro.

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