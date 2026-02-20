Luigi Di Maio diventa professore onorario al King’s College di Londra | cosa farà nell’ateneo

Luigi Di Maio ha ricevuto il titolo di professore onorario al King’s College di Londra, un riconoscimento che rafforza la sua presenza accademica. La decisione nasce da una sua collaborazione con il dipartimento di scienze politiche, dove terrà lezioni sui temi dell’Europa e della diplomazia. La nomina ha suscitato discussioni tra studenti e docenti, interessati alle sue esperienze pratiche nel governo italiano. Di Maio si prepara ora a portare il suo contributo all’ateneo con incontri e seminari.

Il passaggio di Luigi Di Maio dai banchi del Parlamento italiano alle prestigiose aule del King's College di Londra segna una tappa significativa nella parabola pubblica dell'ex leader del Movimento 5 Stelle. La notizia della sua nomina a professore onorario presso il Dipartimento di Studi sulla Difesa dell'ateneo britannico rappresenta non solo un riconoscimento personale per l'attuale Rappresentante Speciale dell'Unione Europea per la regione del Golfo, ma anche un segnale di come le competenze maturate sul campo diplomatico possano essere integrate nel mondo accademico internazionale. Il King's College, una delle istituzioni di formazione superiore più antiche e rinomate al mondo, accoglie dunque l'ex ministro degli Esteri in una veste del tutto nuova, quella di docente e ricercatore, consolidando il suo profilo come figura di raccordo tra le istituzioni europee e i centri di analisi strategica globale.