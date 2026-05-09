Di Maio aggiunge un' altra perla al suo curriculum | l' ex M5s entra nell' European council on foreign relations

Da today.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex rappresentante del Movimento 5 Stelle ha recentemente annunciato il suo ingresso nell'European Council on Foreign Relations. La nomina rappresenta un nuovo incarico per lui, dopo aver ricoperto vari ruoli politici e istituzionali. La notizia arriva in un momento di cambiamenti nella sua carriera, segnando una tappa significativa in ambito internazionale. Tra i commenti, alcuni ricordano le sue esperienze precedenti, diverse dai ruoli attuali.

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Tappe bruciate, una dopo l'altra. Di Maio ha raggiunto un altro traguardo. E pazienza se qualcuno - più di qualcuno - gli ricorda il passato da steward e addetto alle vendite allo stadio San Paolo di Napoli. Un lavoro dignitoso, come tutti i lavori. E di certo non meno di altri. Ma oggi l'ex.🔗 Leggi su Today.it

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