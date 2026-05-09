Di Maio aggiunge un altro traguardo al suo curriculum | l' ex M5s entra nell' European council on foreign relations

L’ex ministro degli Esteri ha annunciato di essere stato nominato membro dell’European Council on Foreign Relations, aggiungendo così un nuovo incarico alla sua carriera. La nomina segue una serie di tappe significative, anche se alcuni ricordano il suo passato professionale che includeva ruoli come steward e addetto alle vendite presso uno stadio di Napoli. La notizia è stata comunicata senza commenti ufficiali sui motivi della selezione.

Tappe bruciate, una dopo l'altra. Di Maio ha raggiunto un altro traguardo. E pazienza se qualcuno - più di qualcuno - gli ricorda il passato da steward e addetto alle vendite allo stadio San Paolo di Napoli. Un lavoro dignitoso, come tutti i lavori. E di certo non meno di altri. Ma oggi l'ex.🔗 Leggi su Today.it

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