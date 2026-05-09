Di Francesco prima di Lecce Juve | Conosciamo il potenziale della Juve Cheddira dovrà essere supportato dai compagni

Prima della partita tra Lecce e Juventus, Di Francesco ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn. Ha detto di conoscere il potenziale della squadra torinese e ha sottolineato che Cheddira avrà bisogno del supporto dei compagni per affrontare la sfida. La sua presenza in conferenza stampa ha attirato l’attenzione degli operatori, mentre si prepara a guidare il suo team in questa partita.

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di Francesco Spagnolo Di Francesco ha parlato ai microfoni di Dazn prima della sfida fra Lecce e Juventus. Ecco cosa ha detto il tecnico dei pugliesi. Le parole. A pochi minuti dalla sfida fra Lecce Juventus, Eusebio Di Francesco ha parlato ai microfoni di Dazn. Le sue dichiarazioni. PARTITA – « Conosciamo il loro potenziale. Hanno cambiato un paio di elementi, ma il modo di pensare sarà lo stesso. Credo che vedremo una Juve cercare di dominare la partita e noi proveremo a controbattere nel modo migliore ». CHEDDIRA – « Sì, deve fare reparto da solo, ma essere supportato da centrocampisti ed esterni. In una squadra come la Juve dovremo essere bravi ad accompagnarlo.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Di Francesco prima di Lecce Juve: «Conosciamo il potenziale della Juve. Cheddira dovrà essere supportato dai compagni» ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX SCANDALO JUVENTUS-LECCE, ESPLODE LA BUFERA. LA VERITA SHOCK CHE NESSUNO VI MOSTRA! Notizie correlate Leggi anche: LIVE Alle 20.45 Lecce-Juve: Di Fra conferma Cheddira, Spalletti sceglie Koop e Vlahovic Lecce, Di Francesco ritrova Banda per l’Inter: Stulic insidia CheddiraIl Lecce di Eusebio Di Francesco accelera la marcia verso l’anticipo del Via del Mare contro la capolista Inter, ma il quadro dell’infermeria resta... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Di Francesco, Lecce-Juve da Champions: Ho ricevuto messaggi da Roma ma non serve neanche che…; La conferenza stampa di mister Di Francesco; La conferenza stampa di Luciano Spalletti alla vigilia di Lecce-Juventus; Di Francesco prima di Lecce-Juventus: Fare un favore alla Roma? Non serve nemmeno chiedere, ci servono punti. Lecce-Juve diretta Serie A: segui la partita tra Di Francesco e Spalletti LIVEAl Via del Mare passa un pezzo importante di questa stagione di Serie A. Da una parte la Juventus di Luciano Spalletti, in piena lotta Champions, riaperta dopo lo stop interno dei bianconeri contro il ... corrieredellosport.it Lecce-Juve, vietato sbagliare: le mosse di Spalletti e l’idea di Di FrancescoDalla corsa Champions alla lotta salvezza, in palio punti importanti al Via del Mare: un passo falso potrebbe essere fatale ... corrieredellosport.it #Lecce- #Juve diretta Serie A: segui la partita tra Di Francesco e Spalletti LIVE x.com Serie A leader on each matchday. Napoli, Juve, Milan, Roma e infine Inter reddit