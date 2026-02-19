Eusebio Di Francesco riavrà Banda a disposizione contro l’Inter, dopo che un infortunio aveva messo in dubbio la sua presenza. Il centrocampista, fermo da alcune settimane, si è allenato con il gruppo e si candida a partire titolare. Intanto, Stulic si fa avanti come alternativa per affiancare Cheddira in attacco. Il Lecce si prepara a sfidare la capolista con il morale alto, puntando sulla determinazione dei suoi giocatori. La sfida si terrà domenica al Via del Mare, dove i giallorossi cercano la vittoria.

Il Lecce di Eusebio Di Francesco accelera la marcia verso l’anticipo del Via del Mare contro la capolista Inter, ma il quadro dell’infermeria resta parzialmente invariato. Nella sessione mattutina a Martignano, il tecnico giallorosso ha dovuto rinunciare ancora al lungodegente Camarda, mentre il centrocampista Berisha non ha ancora riaggregato il gruppo proseguendo il proprio percorso personalizzato. La notizia principale riguarda però il rientro di Banda: l’esterno offensivo ha scontato il turno di squalifica e torna ufficialmente a disposizione per il match contro gli uomini di Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Lecce, Di Francesco ritrova Banda per l’Inter: Stulic insidia Cheddira

Leggi anche: Cremonese-Lecce diretta: Di Francesco con Stulic e Banda. Le formazioni ufficiali

Leggi anche: Cremonese-Lecce, le pagelle: Sanabria entra e segna (7). Male Banda e Stulic (5)

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.