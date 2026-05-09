Di Francesco prima di Lecce Juve | Cheddira deve fare reparto da solo loro cercheranno di dominare la partita noi proveremo a controbattere

Prima del calcio d’inizio della partita tra Lecce e Juventus, l’allenatore dei salentini ha commentato le strategie previste per affrontare la sfida. Ha sottolineato che il suo attaccante principale dovrà occupare da solo il reparto offensivo, mentre la Juventus cercherà di dominare il gioco. Ha aggiunto che la squadra proverà a rispondere alle offensive avversarie con delle contromisure. La partita è valida per il 36° turno di Serie A 202526.

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