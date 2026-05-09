Di Francesco prima di Lecce Juve | Cheddira deve fare reparto da solo loro cercheranno di dominare la partita noi proveremo a controbattere
Prima del calcio d’inizio della partita tra Lecce e Juventus, l’allenatore dei salentini ha commentato le strategie previste per affrontare la sfida. Ha sottolineato che il suo attaccante principale dovrà occupare da solo il reparto offensivo, mentre la Juventus cercherà di dominare il gioco. Ha aggiunto che la squadra proverà a rispondere alle offensive avversarie con delle contromisure. La partita è valida per il 36° turno di Serie A 202526.
Giuntoli riparte dall’Atalanta: perché puntare su di lui e quali sono stati i suoi migliori colpi di mercato in carriera Calciomercato Como: SOS giocatori italiani, due grande obiettivi in estate per rinforzare l’ossatura nostrana. Chi sono Calciomercato Fiorentina: perché Kean potrebbe davvero partire in estate. C’è un nodo legato al suo futuro Zaniolo al veleno dopo Cagliari Udinese: «Il collega che attaccato i miei figli e Davis per il colore della pelle dovrebbe vergognarsi!» Di Francesco prima di Lecce Juve: «Cheddira deve fare reparto da solo, loro cercheranno di dominare la partita, noi proveremo a controbattere» Spalletti pre Lecce Juve: «Bisogna andare in profondità e Vlahovic lo sa fare.🔗 Leggi su Calcionews24.com
In Juventus-Lecce l'arbitro Collu inventa una regola assegnando il rigore ai bianconeri
Notizie correlate
Di Francesco prima di Lecce Juve: «Conosciamo il potenziale della Juve. Cheddira dovrà essere supportato dai compagni»di Francesco SpagnoloDi Francesco ha parlato ai microfoni di Dazn prima della sfida fra Lecce e Juventus.
Lecce, Di Francesco prima del Napoli: «Ci vuole coraggio di saper controbattere. Ecco perché ho schierato Ngom titolare»Calciomercato Pisa, il Siviglia piomba su Marin: gli spagnoli fiutano l’occasione a parametro zero.
Aggiornamenti e dibattiti
Temi più discussi: Di Francesco, Lecce-Juve da Champions: Ho ricevuto messaggi da Roma ma non serve neanche che…; La conferenza stampa di mister Di Francesco; La conferenza stampa di Luciano Spalletti alla vigilia di Lecce-Juventus; Di Francesco prima di Lecce-Juventus: Fare un favore alla Roma? Non serve nemmeno chiedere, ci servono punti.
L’allenatore del Lecce, Eusebio Di Francesco, ha voluto dire la sua poco prima del calcio d’inizio del match contro la JuventusL'allenatore del Lecce, Eusebio Di Francesco, ha voluto dire la sua poco prima del calcio d'inizio del match contro la Juventus ... calcionews24.com
Lecce-Juve diretta Serie A: segui la partita tra Di Francesco e Spalletti LIVEAl Via del Mare passa un pezzo importante di questa stagione di Serie A. Da una parte la Juventus di Luciano Spalletti, in piena lotta Champions, riaperta dopo lo stop interno dei bianconeri contro il ... corrieredellosport.it
ANCORA VLAHOVIC!!! L'attaccante sblocca subito Lecce-Juve, bianconeri già in vantaggio al Via del Mare facebook
#Lecce 0-1 #Juventus : Dusan Vlahovic! What was that, 12 seconds! #LecceJuve #SerieA #LecceJuventus #SerieAEnilive #Calcio x.com
Match Thread: Lecce vs. Juventus | Serie A reddit