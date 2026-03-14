Prima della partita contro il Napoli, l’allenatore del Lecce ha spiegato che per affrontare la squadra avversaria serve coraggio nel saper controbattere, motivo per cui ha deciso di schierare Ngom come titolare. Ha parlato ai microfoni di DAZN, condividendo le sue scelte tattiche e l’approccio alla sfida in programma.

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© Calcionews24.com - Lecce, Di Francesco prima del Napoli: «Ci vuole coraggio di saper controbattere. Ecco perché ho schierato Ngom titolare»

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