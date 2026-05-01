giuseppe conte operato cosa sappiamo e quando torna in campo

Giuseppe Conte è stato sottoposto a un intervento chirurgico martedì 28 aprile. Dopo l’operazione, ha condiviso un messaggio sui social per rassicurare i suoi sostenitori sulla sua condizione di salute. Nelle ore successive, non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulla durata del ricovero o sui tempi di recupero. Al momento, non ci sono comunicazioni ufficiali riguardo a quando potrà tornare in attività pubblica o politica.

Giuseppe Conte sta bene. Il leader del Movimento 5 Stelle ha aggiornato i suoi sostenitori con un post sui social dopo l’intervento chirurgico al quale si è sottoposto martedì 28 aprile, sciogliendo le preoccupazioni di chi nelle ultime ore aveva chiesto notizie sulle sue condizioni. Il messaggio è rassicurante e diretto: il decorso è regolare, ha già ripreso parte delle attività lavorative e mancano solo pochi giorni alla piena ripresa. Il post di Conte: “Mi sento bene, non vedo l’ora di riprendere”. Nel post pubblicato sui suoi profili social, Conte scrive: “Vi ringrazio tutti di cuore per i tanti messaggi di affetto e vicinanza. Il decorso dopo l’intervento chirurgico a cui mi sono sottoposto martedì è regolare: mi sento bene e ho già ripreso alcune attività lavorative.🔗 Leggi su Urbanpost.it

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