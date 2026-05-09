Gerard Deulofeu, calciatore spagnolo, ha subito una grave lesione al legamento crociato nel gennaio 2023 durante una partita di Serie A contro la Sampdoria. La notizia, riportata da Marca, ha dato un forte impatto sul suo percorso professionale, segnando un punto di svolta nella sua carriera. Dopo mesi di riabilitazione, si parla di un possibile ritorno in campo nel 2026.

2026-05-08 18:30:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Marca a proposito del nostro calcio: IL carriera di Gerard Deulofeu è stato visto troncato nel gennaio 2023 dopo un lesione del legamento crociato subito in una partita di Serie A contro la Sampdoria. Da allora, detto infortunio e le conseguenti complicazioni nel processo di recupero lo hanno mantenuto fuori dal campo da gioco per più di tre anni. Deuloefu si riprende dall’operazione MARCA Tuttavia, Deulofeu non voleva arrendersi. “Forse è il la ripresa più difficile della storia “, ha commentato il giocatore in un’intervista per Il Guardiano. Il giocatore catalano Ha subito un’infezione alla cartilagine del ginocchio durante il recupero qualcosa che ha completamente rallentato la sua guarigione.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Deulofeu vede la luce alla fine del tunnel

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