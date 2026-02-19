Angeliño prestazione convincente in Roma-Lodigiani | lo spagnolo vede la luce in fondo al tunnel

Angeliño ha dimostrato di essere in buona forma durante l'amichevole Roma-Lodigiani, vinta 4-0 dai giallorossi. Lo spagnolo, reduce da un periodo difficile, ha mostrato sicurezza e qualità sulla fascia sinistra, contribuendo anche alle azioni offensive della squadra. La partita ha segnato un passo avanti per lui, che sembra aver superato i problemi fisici e mentali che lo avevano rallentato. La sua performance ha rafforzato le speranze di rivederlo presto tra i titolari di Gasperini, in vista delle prossime sfide ufficiali.

Il terzino sinistro della Roma nell'amichevole vinta per 4-0 contro i dilettanti dell'Atletico Lodigiani ha disputato un' ottima prestazione ed è pronto a tornare nelle rotazioni di mister Gasperini. Dopo un lunghissimo stop dovuto a una forma di bronchite asmatica debilitante che lo ha costretto a restare lontano dai campi per diversi mesi, Angeliño sembra che stia trovando la forma migliore. Il difensore era stato uno dei migliori della Roma nella stagione 2425, in cui aveva fatto registrare 51 presenze e 4 gol in tutte le competizioni. Tuttavia, Gasperini ha trovato valide alternative sulle fasce per sopperire alla sua mancanza, prevalentemente schierando Wesley sulla corsia di sinistra, o all'occorrenza Tsimikas, che però non ha dato molte garanzie al tecnico giallorosso.