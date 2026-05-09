In piazza si svolge un evento che combina arte, musica e gastronomia, con laboratori aperti a tutti e un percorso sonoro diffuso che coinvolge vari spazi pubblici. Sono previsti anche concerti, esposizioni e la presentazione della mascotte della città realizzata dagli studenti di un istituto locale. L'iniziativa si estende lungo il centro cittadino, offrendo momenti di intrattenimento e partecipazione per i residenti e i visitatori.

Laboratori in piazza, un “percorso sonoro diffuso“ e un concerto, mostre e la presentazione della mascotte cittadina ideata dagli studenti dell’Istituto Meroni. E poi un libro dedicato alla storia del Mac e un momento che affiancherà i preziosi “Taglieri d’artista“ collezionati da Ico Parisi con una degustazione di eccellenze gastronomiche del territorio. Un itinerario da compiere passeggiando lungo le strade di Lissone, in una giornata che metterà assieme creatività, musica e cultura e che farà dialogare arte, design e artigianato. È l’iniziativa organizzata per oggi dal Comune nell’ambito del progetto “ Intrecci di Design “, promosso in occasione del FuoriSalone e che proseguirà per tutto il mese.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Design d’artista a cielo aperto. Laboratori, concerti e degustazioni

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Tigullio Design District 2026: mostre, incontri, workshop e laboratori dedicati al design della nauticaDal 18 al 26 aprile 2026 l’Associazione Culturale Liguria Design organizza e promuove il “Tigullio Design District – TDD”, primo evento...

Rete dei castanicoltori. Laboratori e degustazioniLa Lunigiana ospita a Filattiera la prima edizione dell’Incontro nazionale della rete Slow Food dei castanicoltori.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Design d’artista a cielo aperto. Laboratori, concerti e degustazioni; Pazzi per la ceramica: questi sono i musei e gli atelier da visitare Faenza; Ugo La Pietra, maître à penser del design; Lecce arredo 2026 – arte contemporanea tra design e visioni internazionali :: Segnalazione a Lecce.

Design d’artista a cielo aperto. Laboratori, concerti e degustazioniUn progetto diffuso promosso dal Comune per valorizzare il patrimonio creativo e produttivo locale. Spiccano la mascotte realizzata dagli studenti , un libro dedicato alla storia del Mac e i ’Taglieri ... ilgiorno.it

Oggetto libro | 3° festival internazionale del libro d'artista e di designNota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday OGGETTO LIBRO / BOOK OBJECT 3° ... milanotoday.it

Apre una nuova mostra alla Fondazione Marcello Morandini di Varese. In collaborazione con l’associazione Amici del Midec sarà visitabile da domani, sabato 9 maggio fino al 7 giugno l’esposizione dal titolo “Una storia di design ceramico”. x.com

Seeking honest opinions on Master’s in Interior Design/Interior Architecture at IED Milan & NABA Milan reddit