A Filattiera, nella Lunigiana, si svolge la prima edizione dell’Incontro nazionale della rete Slow Food dei castanicoltori. L’evento prevede laboratori e degustazioni dedicati ai prodotti locali, coinvolgendo rappresentanti provenienti da diverse regioni italiane. Questa iniziativa si concentra sulla promozione delle coltivazioni di castagne e sulle pratiche di valorizzazione del patrimonio agricolo.

La Lunigiana ospita a Filattiera la prima edizione dell’ Incontro nazionale della rete Slow Food dei castanicoltori. L’iniziativa, organizzata da Slow Food Italia e Slow Food LuniApua con il patrocinio della Regione e dei Comuni di Filattiera e Pontremoli, si snoda tra luoghi simbolo come il Centro Didattico Tiziano Mannoni di Sorano, la Selva di Filetto e il Mulino Moscatelli, luoghi di grande valore storico. "Per la Lunigiana il castagneto è parte dell’identità agricola e sociale – spiega Matteo Podenzana, fiduciario Slow Food LuniApua – Oggi il castagneto è una sfida cruciale per il futuro delle aree interne. Riportare al centro la gestione di questi ecosistemi significa tutelare un patrimonio ambientale unico e aprire prospettive di sviluppo sostenibile per l’ Appennino ". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rete dei castanicoltori. Laboratori e degustazioni

Articoli correlati

Una scuola per castanicoltori: la Rete Slow Food investe sul futuroDa molti segnali si coglie una rinnovata sensibilità nei confronti del mondo della castagna, un frutto che ha segnato tanta parte della storia...

Degustazioni e sfilate spettacoli e laboratori. Ce n’è per tutti i gustiMomenti di svago, degustazioni e sfilate, tra i prossimi eventi in Emilia-Romagna.

Altri aggiornamenti su Rete dei castanicoltori Laboratori e...

Temi più discussi: Rete dei castanicoltori. Laboratori e degustazioni; Gli eventi - Slow Food; Primo incontro nazionale della Rete Slow Food dei Castanicoltori; A Filattiera il 20 e 21 marzo il primo incontro nazionale della rete Slow Food dei Castanicoltori.

A Filattiera castagneti al centro con la due-giorni di Slow FoodCastagneti al centro nelle giornate di venerdì 20 e sabato 21 marzo a Filattiera, nell’ambito del primo Incontro Nazionale della Rete Slow Food dei Castanicoltori. Due giorni di conferenze, laboratori ... gazzettadiparma.it

Rete Slow Food dei castanicoltori, il primo incontro nazionale sarà a FilattieraIn programma conferenze e momenti di approfondimento, laboratori e spazi di gusto per due giorni di incontro, cultura e scambio tra relatori, produttori, partecipanti e comunità del posto. msn.com

Nel 2004 sui forum in rete si fece largo la voce, diventata nel lungo periodo un "boato", secondo cui Corna fosse presente nella notte in cui Umberto Bossi, scomparso ieri, venne colpito da ictus facebook

Quarta vittoria consecutiva, rete inviolata come non accadeva da 11 partite, Milan temporaneamente scavalcato in classifica. Tutti segnali positivi, per un #Napoli che sta sempre più blindando la qualificazione #Champions. I tre punti conquistati contro il #Cagl x.com