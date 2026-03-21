Rete dei castanicoltori Laboratori e degustazioni

Da lanazione.it 21 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Filattiera, nella Lunigiana, si svolge la prima edizione dell’Incontro nazionale della rete Slow Food dei castanicoltori. L’evento prevede laboratori e degustazioni dedicati ai prodotti locali, coinvolgendo rappresentanti provenienti da diverse regioni italiane. Questa iniziativa si concentra sulla promozione delle coltivazioni di castagne e sulle pratiche di valorizzazione del patrimonio agricolo.

La Lunigiana ospita a Filattiera la prima edizione dell’ Incontro nazionale della rete Slow Food dei castanicoltori. L’iniziativa, organizzata da Slow Food Italia e Slow Food LuniApua con il patrocinio della Regione e dei Comuni di Filattiera e Pontremoli, si snoda tra luoghi simbolo come il Centro Didattico Tiziano Mannoni di Sorano, la Selva di Filetto e il Mulino Moscatelli, luoghi di grande valore storico. "Per la Lunigiana il castagneto è parte dell’identità agricola e sociale – spiega Matteo Podenzana, fiduciario Slow Food LuniApua – Oggi il castagneto è una sfida cruciale per il futuro delle aree interne. Riportare al centro la gestione di questi ecosistemi significa tutelare un patrimonio ambientale unico e aprire prospettive di sviluppo sostenibile per l’ Appennino ". 🔗 Leggi su Lanazione.it

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