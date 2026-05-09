Deriu a Nuoro | il potere del popolo contro i rischi del populismo

A Nuoro, l'ex parlamentare ha affrontato il tema della partecipazione popolare nel proteggere la democrazia dai rischi del populismo. Ha sottolineato l'importanza di coinvolgere i cittadini nelle decisioni e di promuovere un dialogo continuo tra istituzioni e comunità. Inoltre, ha illustrato alcune strategie di negoziazione volte a gestire il potere politico in modo trasparente e responsabile, evidenziando il ruolo centrale della partecipazione attiva.

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? Domande chiave Come può la partecipazione popolare proteggere la democrazia dal populismo?. Quali strategie di negoziazione propone Deriu per gestire il potere politico?. Perché il carattere difficile dell'autore è fondamentale per la sua analisi?. Come influiscono le tensioni del Mediterraneo sulla politica della Sardegna?.? In Breve Arturo Parisi cura la prefazione e Carlo Sanna organizza i contenuti del volume.. Piero Comandini, Giuseppe Meloni e Silvio Lai analizzano la sovranità popolare.. Elena Carta coordina il dibattito presso la biblioteca Satta di Nuoro.. Il testo affronta le dinamiche politiche tra Italia e area del Mediterraneo..🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Deriu a Nuoro: il potere del popolo contro i rischi del populismo ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Mobilitazione contro il governo Meloni, Potere al Popolo: "Scendiamo in piazza"Scendiamo in piazza contro un Governo complice dello stato genocida di Israele, che aumenta le spese militari a discapito delle spese sociali, che... Flotilla, Potere al Popolo: "Una marea in strada contro il genocidio, solidarietà ai 21 indagati"“Esprimiamo piena solidarietà a tutti i 21 indagati per la manifestazione del 1 Ottobre scorso - si legge in una nota di Potere al Popolo di Parma. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: LIBRI – IL PRINCIPE DELLA REPUBBLICA DI ROBERTO DERIU; Orani, lettera anonima contro gli amministratori comunali; Il Principe della Repubblica: Roberto Deriu svela a Nuoro i segreti e le sfide della democrazia; Il vero principe della Repubblica è il popolo: la sintesi dell'opera di Roberto Deriu presentata alla biblioteca Satta. Orani, lettera anonima contro gli amministratori comunaliUna pagina zeppa di insulti contro gli amministratori comunali di Orani. Una lettera anonima lasciata in Municipio e in qualche bar del paese, rilanciata dai social, prende di mira il sindaco, la vice ... unionesarda.it