Deriu a Nuoro | il potere del popolo contro i rischi del populismo

Da ameve.eu 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Nuoro, l'ex parlamentare ha affrontato il tema della partecipazione popolare nel proteggere la democrazia dai rischi del populismo. Ha sottolineato l'importanza di coinvolgere i cittadini nelle decisioni e di promuovere un dialogo continuo tra istituzioni e comunità. Inoltre, ha illustrato alcune strategie di negoziazione volte a gestire il potere politico in modo trasparente e responsabile, evidenziando il ruolo centrale della partecipazione attiva.

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? Domande chiave Come può la partecipazione popolare proteggere la democrazia dal populismo?. Quali strategie di negoziazione propone Deriu per gestire il potere politico?. Perché il carattere difficile dell'autore è fondamentale per la sua analisi?. Come influiscono le tensioni del Mediterraneo sulla politica della Sardegna?.? In Breve Arturo Parisi cura la prefazione e Carlo Sanna organizza i contenuti del volume.. Piero Comandini, Giuseppe Meloni e Silvio Lai analizzano la sovranità popolare.. Elena Carta coordina il dibattito presso la biblioteca Satta di Nuoro.. Il testo affronta le dinamiche politiche tra Italia e area del Mediterraneo..🔗 Leggi su Ameve.eu

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