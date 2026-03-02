Mobilitazione contro il governo Meloni Potere al Popolo | Scendiamo in piazza

Potere al Popolo ha annunciato una mobilitazione di piazza contro il governo Meloni, criticandone le decisioni riguardo alle spese militari, ai diritti delle donne e alle politiche di sicurezza. La protesta si concentra sulla percezione di un sostegno alle politiche israeliane, sulla legittimazione di gruppi di estrema destra e sui cambiamenti legislativi annunciati. L’appuntamento è fissato per manifestare pubblicamente il dissenso.

Scendiamo in piazza contro un Governo complice dello stato genocida di Israele, che aumenta le spese militari a discapito delle spese sociali, che col DDL Bongiorno dichiara guerra ai diritti delle donne, che legittima i fascisti e che coi continui pacchetti sicurezza e il tentativo di modifica.