Mobilitazione contro il governo Meloni Potere al Popolo | Scendiamo in piazza

Da ravennatoday.it 2 mar 2026

Potere al Popolo ha annunciato una mobilitazione di piazza contro il governo Meloni, criticandone le decisioni riguardo alle spese militari, ai diritti delle donne e alle politiche di sicurezza. La protesta si concentra sulla percezione di un sostegno alle politiche israeliane, sulla legittimazione di gruppi di estrema destra e sui cambiamenti legislativi annunciati. L’appuntamento è fissato per manifestare pubblicamente il dissenso.

Scendiamo in piazza contro un Governo complice dello stato genocida di Israele, che aumenta le spese militari a discapito delle spese sociali, che col DDL Bongiorno dichiara guerra ai diritti delle donne, che legittima i fascisti e che coi continui pacchetti sicurezza e il tentativo di modifica. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Potere al Popolo scende in piazza: "Basta cortei razzisti in città"

Giovani venezuelani contro i manifestanti di Potere al Popolo

Giornata di mobilitazione straordinaria per il No alla legge Nordio-Meloni, il 7 marzo iniziative in tutto il Paese; Armi, il governo indebolisce i controlli. Al via la mobilitazione; Oggi il corteo nazionale contro il ddl Stupri; Domani la mobilitazione contro l'arrivo dei detenuti al 41 bis.

Mobilitazione contro l'arrivo dei detenuti al 41 bis Presidio in piazza Palazzo dalle 11 con partiti, sindacati, associazioni. La presidente Todde: in Sardegna quasi la metà del sistema nazionale di massima sicurezza

Stop al riarmo, Cgil in piazza a Cosenza contro la finanziaria di guerra del Governo Meloni Il presidio è promosso dalla Cgil per domani, sabato 28 febbraio alle 17 in Piazza XI Settembre: mobilitazione contro guerra, riarmo e deriva autoritaria in un contesto internazionale sempre più seg

