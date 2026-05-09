Deragliano delle cisterne di propilene | intervento dei vigili del fuoco

Nel pomeriggio di sabato 9 maggio, tre ferrocisterne che trasportavano propilene sono uscite dai binari nel comune di San Giorgio Bigarello, vicino all'autostrada A22. L’incidente ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, che sono intervenuti sul posto per gestire la situazione. Nessuna persona è rimasta coinvolta o ferita durante l’incidente, ma si è reso necessario attuare le misure di sicurezza per evitare rischi di contaminazione o esplosione.

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