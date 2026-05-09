Deragliano delle cisterne di propilene | intervento dei vigili del fuoco
Nel pomeriggio di sabato 9 maggio, tre ferrocisterne che trasportavano propilene sono uscite dai binari nel comune di San Giorgio Bigarello, vicino all'autostrada A22. L’incidente ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, che sono intervenuti sul posto per gestire la situazione. Nessuna persona è rimasta coinvolta o ferita durante l’incidente, ma si è reso necessario attuare le misure di sicurezza per evitare rischi di contaminazione o esplosione.
Nel pomeriggio di sabato 9 maggio, tre ferrocisterne parte di un convoglio ferroviario trasportante propilene sono “sviate” nel comune di San Giorgio Bigarello (Mantova), nei pressi dell’autostrada A22.Le cisterne coinvolte trasportano complessivamente circa 85 tonnellate di propilene. Al momento.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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