Vanno a fuoco 13mila metri quadrati di un campo agricolo l' intervento dei Vigili del fuoco

Nel pomeriggio di giovedì, intorno alle 16, due squadre dei Vigili del Fuoco di Cesena sono intervenute a Longiano, in via dei Venti, per un incendio che ha coinvolto un campo agricolo di circa 13.000 metri quadrati. Le fiamme hanno interessato l’area coltivata, e sul posto sono arrivati i soccorritori per domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona. Non sono stati segnalati feriti.

?Nel pomeriggio di giovedì intorno alle ore 16, due squadre del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Cesena sono intervenute nel comune di Longiano, in via dei Venti, a causa di un incendio che ha interessato un campo agricolo. ?L'intervento delle squadre ha permesso di arginare le fiamme.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Incendio in un rimessaggio agricolo a Massa e Cozzile, intervento dei vigili del fuocoPistoia, 24 marzo 2026 - Un incendio ha interessato un rimessaggio agricolo nella serata di ieri, intorno alle 20, in via Vacchereccia, in località... Bus prende fuoco, attimi di paura e intervento dei vigili del fuocoAttimi di paura nel pomeriggio di domenica 8 febbraio a Genova, dove un bus Amt ha preso fuoco verso le ore 16. Altri aggiornamenti Si parla di: Vanno a fuoco 13mila metri quadrati di un campo agricolo, l'intervento dei Vigili del fuoco; Autocisterna in fiamme, intervento dei vigili del fuoco per un carico di olio vegetale. Due auto vanno a fuoco a distanza l’una dall’altra. Si segue la pista del doloLe due auto hanno preso fuoco nel giro di pochissimo. I vigili del fuoco del distaccamento di Osimo sono intervenuti sul posto poco dopo le ore 13. Sono arrivati nel piazzale Adriatico di Marcelli di ... ilrestodelcarlino.it