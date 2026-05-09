Denver aereo travolge un uomo durante il decollo | gli audio drammatici e il mistero sulla vittima
A Denver, durante il decollo di un aereo della compagnia Frontier Airlines, un uomo è stato investito e ucciso, portando a un'interruzione del volo. L’incidente è avvenuto mentre l’aereo si trovava sulla pista dell’aeroporto cittadino. Sono stati ascoltati audio drammatici registrati nelle fasi immediatamente successive all’incidente. La vittima non è ancora stata identificata e le cause dell’incidente sono al centro di un’indagine.
Un caso con pochi precedenti nella storia dell'aviazione. Una vicenda inquietante che arriva da Denver, Stati Uniti: un aereo della compagnia Frontier Airlines ha interrotto il decollo dall'aeroporto della città dopo aver investito un uomo che si trovava in pista. Il tutto è avvenuto nella serata di venerdì 8 maggio. L'incidente ha coinvolto il volo 4345 della compagnia low cost americana, un Airbus A321 diretto a Los Angeles. Secondo quanto riferito dall'aeroporto internazionale di Denver, il velivolo stava accelerando per il decollo quando, intorno alle 23.19 locali, l'equipaggio ha comunicato alla torre di controllo di aver "travolto un pedone durante il decollo".🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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