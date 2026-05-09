Denver aereo travolge un uomo durante il decollo | gli audio drammatici e il mistero sulla vittima

A Denver, durante il decollo di un aereo della compagnia Frontier Airlines, un uomo è stato investito e ucciso, portando a un'interruzione del volo. L’incidente è avvenuto mentre l’aereo si trovava sulla pista dell’aeroporto cittadino. Sono stati ascoltati audio drammatici registrati nelle fasi immediatamente successive all’incidente. La vittima non è ancora stata identificata e le cause dell’incidente sono al centro di un’indagine.

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