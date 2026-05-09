In un caso di omicidio avvenuto a Garlasco, l’accusa ha confermato che l’orario della morte rimane invariato, senza variazioni da parte della difesa. Nel frattempo, emergono dettagli sui diari di Andrea Sempio, che descrivono sogni di nature violenta, tra cui stupri e omicidi. I documenti indicano la presenza di scritti in cui l’autore si definisce protagonista di atti estremi, alimentando l’interesse sulle sue caratteristiche psicologiche.

I “diari” che raccontano Andrea Sempio come “protagonista violento” di “sogni” incentrati su stupri e accoltellamenti. Il profilo psicologico che lo descrive come “controllato, rigido” se non per un “ghigno” che gli apparirebbe in faccia di fronte a domande sulla morte di Chiara Poggi. L’ipotesi che dopo averla uccisa sia andato a pulirsi a casa della “nonna”. Le accuse al 38enne prendono forma nelle 309 pagine di informativa finale dei carabinieri del Nucleo investigativo di Milano. La professoressa Cristina Cattaneo a cui è stato chiesto di ri-datare l’ora della morte arriva alle stesse conclusioni di 19 anni di indagini e processi: “in via di elevatissima probabilità” è stata uccisa fra le 7 e le 12.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Delitto di Garlasco, Cattaneo non sposta l’ora della morte. Nei diari di Sempio “sogni” di stupri e omicidi

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Delitto di Garlasco, parla Andrea Sempio - Vita in diretta 13/01/2026

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