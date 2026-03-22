Garlasco (Pavia) – Una finestra temporale diversa e più ampia, una violenta colluttazione. La consulenza dell'anatomopatologa Cristina Cattaneo depositata in Procura, secondo alcune indiscrezioni, fornirebbe anche nuovi elementi sull'orario della morte di Chiara Poggi, aprendo a nuovi scenari. L’orario della morte. La perizia della Cattaneo avrebbe stabilito che il 13 agosto 2007 Chiara Poggi sarebbe stata uccisa almeno mezz'ora dopo aver fatto colazione. Una circostanza, che se confermata, potrebbe spostare in avanti l'ora del delitto e mettere in discussione il ristretto arco temporale in cui la sentenza di condanna di Alberto Stasi colloca l'omicidio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Chiara Poggi, l’ora della morte si sposta di mezz’ora in avanti: la perizia della Cattaneo riscrive il delitto di Garlasco

Articoli correlati

Delitto di Garlasco, Tg1: “Consulenza Cattaneo sposta ora delitto mezz’ora dopo colazione”La consulenza dell’anatomopatologa Cristina Cattaneo depositata in procura fornirebbe nuovi elementi sull’orario della morte di Chiara Poggi,...

Chiara Poggi, Cattaneo deposita la consulenza sul delitto di Garlasco: al centro l’arma e l’ora della morteL'anatomopatologa Cristina Cattaneo ha depositato la relazione relativa alla morte di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco nell'agosto del 2007.

GARLASCO DELITTO CHIARA POGGI: LA VERITÀ SULLO SCONTRINO E IL MISTERO DEL BIGLIETTO È STATO MARCO

Tutti gli aggiornamenti su Chiara Poggi

Temi più discussi: Delitto di Garlasco: la storia di Chiara Poggi e le nuove indagini; Garlasco, non si saprà mai l’orario preciso della morte di Chiara Poggi: È successo tra le 7:30 e le 12:30; Omicidio Chiara Poggi: l’ora del decesso resterà un mistero; Osservatorio Garlasco, ep.4: 'Eppure chiedilo agli uccelli' - Vale Tutto.

Chiara Poggi uccisa mezz’ora dopo la colazione. La nuova indiscrezione sul caso di GarlascoSe questa nuova ipotesi emergente dalla consulenza della dottoressa Cattaneo dovesse trovare riscontro, Alberto Stasi verrebbe allontanato dalla scena del crimine ... ilgiornale.it

Delitto di Garlasco nuova perizia rivela la disperata lotta di Chiara Poggi con l’assassinoNuova consulenza sul delitto di Garlasco, emergono dettagli sulla colluttazione Chi: la vittima è Chiara Poggi, 26 anni, e al centro delle nuove anali ... assodigitale.it

Il caso #Garlasco. Nuove rivelazioni dalla perizia medico legale depositata in Procura. Si sposta più avanti l’ora della morte di Chiara Poggi: sarebbe stata uccisa almeno mezz’ora dopo la colazione. #Tg1 Roberta Ferrari x.com

Chiara Poggi, la giovane di 26 anni uccisa il 13 agosto 2007 nella villetta di via Pascoli a Garlasco avrebbe lottato a lungo contro il suo assassino mentre veniva colpita e sul corpo vi sarebbero tracce del tentativo di difendersi. #ANSA facebook